Açılmadan ödül alan Samsun Müzesi gurur verecek

SAMSUN,() - SAMSUN Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nin inşaatı sona yaklaşırken Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi yaptırılan müze 16. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri programında proje dalında ödüle layık görüldü.

Kaba inşaatı yüzde 80 oranında tamamlanan ve bu yıl sonunda faaliyete geçmesi beklenen Samsun Müzesi bittiğinde Türkiye’nin en modern müzelerinden birisi olacak. Samsun Müzesi Atatürk Bulvarı üzerindeki eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Samsun Bölge Başkanlığı’nın ve Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Kontrol Laboratuvarı’nın başka bir noktaya taşınmasının ardından boşalan 13 bin 214 metrekarelik alana inşa ediliyor.

Müzenin henüz açılmadan projesi ile ödüle layık görülmesini değerlendiren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, Türkiye’deki en modern ve fonksiyonel müzelerden birisini yapmak için yola çıktıklarını dile getirerek; “Belediyemiz tarafından yapılan projenin müze açılmadan önce böyle anlamlı bir ödüle layık görülmesi ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bize gösterdi ve gurur verdi. Tüm ayrıntılarını büyük titizlikle planladığımız, şehrimize değer katacak ve çok yakışacak olan müzemiz daha yolun başında bizi heyecanlandırmaya başladı. Açıldığında Türkiye'nin en modern ve örnek teşkil edecek müzesine sahip olacağız. Kentimizin sosyal yaşamı ve kültürümüzün yaşatılmasına çok ciddi katkılarda bulunarak, Karadeniz'in göz bebeği olacak ve şehrimizin dünya çapında tanınırlığını arttıracak” diye konuştu.

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