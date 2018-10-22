Açıktan alkol satan işletmeye 46 bin 993 lira ceza

EDİRNE,()-EDİRNE’de, jandarma tarafından açıktan alkol satışı yaptığı belirlenen dinlenme tesisinin işletmecisine 46 bin 993 lira para cezası kesildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Koca Sinan Mahallesi’nde bulunan bir dinlenme tesisinde yaklaşık 90 kişiye açıktan alkol satışı yapıldığı ve içeride tütün mamulleri tüketildiğini belirledi. Yapılan kimlik kontrolünde 2 kişinin ise yaşlarının 18’den küçük olduğu belirlendi. Jandarma tarafından işletme sahibi Ö.B.’ye 46 bin 993 lira idari para cezası kesildi. Tanzim edilen evraklar, gerekli cezai işlemlerin uygulanması ve işletmenin mühürlenmesi için Edirne Valiliği ile Edirne Belediyesi’ne gönderildi.