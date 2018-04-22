Acıbadem Kayseri Hastanesinde 23 Nisan coşkusu

KAYSERİ,() - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar 23 Nisan neşesini hastaneye taşıdı.

Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde tedavi gören çocuk hastalar ve aileleri, çalışanların çocuklarının bir araya geldiği etkinlikte çocuk tiyatrosundan, kukla gösterisine, oyun parkurlarından, animasyonlara ve sihirbazlık gösterisine kadar çeşitli aktiviteler sergilendi. “Hastanede korkmuyorum” drama gösterisi ile çocuklara eğitici ve öğretici mesajlar ile çocuklara öğütlerde bulunurdu. Etkinlikte yaptığı konuşmasında, güçlü bir gelecek nesil için, hem fiziksel hem de mental olarak sağlıklı çocuklar yetiştirmemizin önemine işaret eden Acıbadem Kayseri Hastanesi Direktörü ve Başhekimi Dr. Ömer Akbeyaz, bu tarz etkinliklerle de sağlıklı ve bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Dr. Ömer Akbeyaz, “Acıbadem Kayseri Hastanesi olarak, hayatımıza neşe katan ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz” diye konuştu.

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