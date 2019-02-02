'Abla-Ağabey-Kardeş' projesi Gambiya'ya taşınıyor

GAMBİYA'nın Ankara Büyükelçisi Kemeseng S.M. Jammeh, İzmir'de yaptığı incelemeler sonucu çok beğendiği Abla-Ağabey-Kardeş projesinin ülkesinde de uygulanması için girişimlerde bulunacağını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2007 yılından bu yana başarıyla uygulanan ve bugüne dek çok sayıda ödül alan 'Abla-Ağabey-Kardeş' projesi başka ülkelere de model oluyor. Üniversite öğrencisi gönüllü gençlerin, ilköğretim çağındaki kardeşleriyle haftada bir gün buluşarak sosyal etkinliklere katılmasını, kentsel ve sosyal olanakları kısıtlı çocuklarla kurdukları etkileşim sayesinde onlara yepyeni ufuklar açmasını sağlayan projeye Gambiya Büyükelçiliği talip oldu. Türkiye'de Okuyan Gambiyalı Öğrenciler Birliği'nin etkinliği çerçevesinde İzmir'e gelen Büyükelçi Kemeseng S.M. Jammeh, Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü'nün faaliyetlerini inceledi. Abla-Ağabey-Kardeş projesinden çok etkilendiğini dile getiren konuk Büyükelçi, ülkeleri için son derece uygun ve ihtiyaç duyulan bir sosyal proje olduğunu belirterek, Gambiya'da da hayata geçirilmesi için girişimlerde bulunacağını söyledi.

GAMBİYALI ÖĞRENCİLERİN İZMİR BULUŞMASI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Havagazı Gençlik Merkezi, Türkiye'de Okuyan Gambiyalı Öğrenciler Birliği'nin İzmir'deki buluşmasına da kapılarını açtı. Türk ve Gambiyalı gençleri bir araya getiren program kapsamında akademik sunumların yanı sıra renkli etkinlikler de düzenlendi. Gambiya Kültür Gecesi'nde iki ülkenin müzikleri eşliğinde dans yarışması yapıldı. Türkiye'nin farklı kentlerindeki üniversitelerde okuyan Gambiyalı gençler, Türk arkadaşlarına kendi ülkelerinin geleneksel giysilerini, kültürlerini ve yemeklerini tanıttı. Gambiyalı gençlere üç gün boyunca İzmir'deki akranları eşlik etti. Havagazı Gençlik Merkezi'ndeki gençlerin ev sahipliğiyle, İzmir'deki tarihi ve turistik yerlere geziler düzenlendi. Gambiyalı gençler İzmir'den unutulmayacak anılarla ayrıldı.

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