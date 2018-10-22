Abdulvahap Olgun, "Kriz fırsatçıları cezalandırılsın"

TORBALI Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteklediği 'Enflasyonla Topyekun Mücadele' programı kapsamında esnaf ve pazaryerini ziyaret etti. Olgun, "Dolar 5.65 seviyesine kadar düştü. Ağustos'ta 7.20 seviyesindeyken yapılan zamlar neden geri alınmıyor. Son satıcıyı suçlamak yanlış olabilir ama hammadde tedariki yapan kriz fırsatçıları cezalandırılsın" dedi.

TOBB'un tüm Türkiye'de desteklediği 'Enflasyonla Mücadele Programı' kapsamında esnaf ve pazaryeri ziyareti yapan TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Hükümetin ve sektörlerin kararlı duruşu ve alınan finansal tedbirler sonucu dolar kurunun 5.65 lira seviyelerine kadar gerilediğini belirten Olgun, "Son 2 ayda dolar karşısında yüzde 20 değer kazanan Türk lirası, üreticinin yüzünü güldürürken, tüketici açısından kurdaki hareketi gerekçe göstererek ürün ve hizmetlerine yüksek oranda zam yapan firmaların indirim yapması yönünde bir beklenti oluştu. Son satıcıya suçlamak doğru olmayabilir ama hammadde tedarikçileri dolar 7.20 seviyesindeyken yaptıkları zammı neden geri almıyor. Ekonomik durgunluğu fırsat bilen stokçular yüzünden piyasaya mal akışının azalmasıyla raftaki, tezgahtaki ürünlere yüzde 100'lere varan oranlarda zamlar yapılmıştı. Fırsatçıların ellerindeki ürünleri döviz gibi görüyor, bu nedenle piyasaya çıkartmıyor" dedi.

Enflasyonla mücadele programını desteklediklerini vurgulayan Olgun, "Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın başlattığı programı büyük bir memnuniyetle takip ettik. Programın başladığı ilk günden bu yana gerek çatı kurumumuz TOBB, gerekse bizler var gücümüzle bu seferberliğin bir parçası olduk. Ancak görüyoruz ki bazı kriz fırsatçıları, döviz artışını bahane edip yaptıkları zamları, döviz kurlarının düşmesine rağmen geri almak konusunda ayak diretiyor. Biz vatandaşımızı huzursuz eden bu durumun, esnafımızdan, manavımızdan, fırıncımızdan kaynaklanmadığının bilincindeyiz. Kimlerin stokçuluk yapıp krizi kendilerine fırsata çevirmek istediğinin biliyoruz. Vatandaşımızı esnafla karşı karşıya getiren kriz fırsatçılarına karşı çeşitli cezai müeyyidelerin uygulanması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

İZMİR, ()

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