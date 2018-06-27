Abdullah Gül, AGÜ'nün mezuniyet törenine katılacak

11'İNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 6 Temmuz'da, Kayseri'de adını taşıyan üniversitenin ilk mezuniyet törenine katılacak.

İlk öğrencilerini 2013 yılında alan Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), 6 Temmuz'da ilk mezunlarını verecek. Mezuniyet heyecanı yaşanan AGÜ'de 7 bölümden yaklaşık 100 öğrenci diploma alacak. Sümer Kampüsü'ndeki törene 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, protokol, öğretim üyeleri, görevlileri, iş ve sanayi dünyasından önemli konuklar ile 24 Haziran'da yapılan seçimler sonrası yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'da davet edildi.

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