Abdülhamid vefatının 100'üncü yılında anıldı

MALATYA'da Büyükşehir Belediyesi 2018 Kültürel Etkinlikleri kapsamında 'Vefatının 100'üncü Yılında Abdülhamid'i Anlamak' başlığı altında söyleşi programı düzenlendi.

Kentteki Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa konuşmacıların yanısıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İhsan Gençay ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Cennet Mekan Sultan Abdülhamid Han'ın 100'üncü Vefat yıldönümü dolayısıyla kendisini anmak için bu programı düzenlediklerini belirterek, "Tarihsel bir anlayış ve sunuş biçiminde, dizi oyuncularıyla siz değerli hemşehrilerimizi buluşturmak istedik. Bizleri kırmayıp gelmelerinden ötürü konuklarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

'Payitaht Abdülhamid' dizisinin konsept danışmanı Selman Kayabaşı, tarihi bilmenin önemini anlatarak, "Tarihi bilmek, milletini bilmek ve nereden geldiğini nereye gidiyor olduğunu bilmek aslında sahip olacağınız ordulardan silahlardan askerlerden çok daha kıymetlidir ve iki medeniyet arasındaki bir mücadelede galip gelebilmek için neye ihtiyaç duyduğunuzu bilmektir" ifade etti

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mumcu, konuklara kayısı hediye etti.

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