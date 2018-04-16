ABD'li doktor tecrübelerini Harranlı öğrencilerle paylaştı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öncülüğünde yapılan kapalı ameliyat kursuna katılan Amerikan Johns Hopkins Hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Mostafa Borahay, tecrübelerini kursa katılan meslektaşlarına ve öğrencilerle paylaştı.

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen kapalı ameliyat kursu, Şanlıurfa ile çevre illerden farklı hastanelerde görevli uzman doktorlar ve Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinden katılan ünlü cerrahlarla Şanlıurfa'da yapıldı. Düzenlenen kursun bölgede var olan kadın hastalıklarına dikkat çekmek için yapıldığını belirten Harran Üniversitesi Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Jinekolojik Endoskopi Kurs Direktörü Doç. Dr. Muhammet Erdal Sak, "Güncel sıkıntılı süreçlerden dolayı çoğu yurtdışı katılımcının olduğu toplantılar, konukların katılmaması nedeniyle iptal edilmektedir. Bu hassas dönemde bölgesel uluslararası katılımlı bir toplantının Şanlıurfa'da, Harran Üniversitesi Hastanesinde düzenlenmesi hem bölgesel kadın sağlığını geliştirme adına hem kadın hastalıkları doğum uzmanlarının bilgi ve becerilerini arttırma adına önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kapalı ameliyat kursuna katılan meslektaşlarımız bilgi ve becerilerini hastalarla paylaşan ABD'li Prof. Dr. Mostafa Borahay tecrübelerinden faydalandıklarını kaydeden Doç. Dr. Sak, "Harran Üniversitesi Kadın Hastalıkları Doğum Bölümünde şuan endoskopik cerrahi uygulanmaktadır. Vakalarımızı yüzde doksan oranında laparoskopik olarak gerçekleştirmekteyiz. Hastalarımız artık Şanlıurfa'dan başka bir ile gitmesinler, Amerika'da yapılan ameliyatın aynısı Şanlıurfa'da, Harran Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde yapılıyor" dedi.

Kapalı ameliyatın faydaları ile ilgili açıklamasında bulunan Sak şunları söyledi: "Kozmetik olarak daha iyi bir görünüm yani kadınlar için önemli olan büyük yara izi yok denecek kadar az oluyor. Enfeksiyon riskinin az olması, daha küçük kesi ile enfeksiyon riskinin azalması, ayrıca fıtık gibi sıkıntıların oluşmasını da önler. Kanamanın az olması, kamera ile büyük görüntü detaylı görmeyi sağlar dolayısıyla hastadaki kanama miktarını büyük ölçüde azaltır. Hastaneden daha kısa sürede taburcu olma imkanı, günlük yaşama daha kısa sürede dönüş sağlıyor. Ameliyat sonrasında oluşabilen kısırlık riskini de azaltıyor"

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