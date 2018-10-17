ABD'de tanışıp Kemer'de evlendiler

İbrahim LALELİ/ANTALLA, () - ABD Kaliforniya'da kanser araştırmaları üzerine çalışan bilim insanı Müge Çeliktaş ile aynı eyalette yaşayan mühendis Erol Biberoğlu, Kemer'de dünya evine girdi.

ABD'de tanışıp evlenmeye karar veren Müge Çeliktaş ile Erol Biberoğlu, Barut Kemer Otel'de düzenlenen düğünle yaşamlarını birleştirdi. Çiftin nikahını Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül kıydı. Çiftin nikah şahitleri arasında Doç. Dr. Esengül Koçak Uzel de yer aldı. Geceye çiftin aileleri ve yakın arkadaşları katıldı. Nikah defterini gelin Müge Çeliktaş'a veren Başkan Gül, çifte mutluluklar diledi. Gecede dans edip eğlenen çift, balayını Türkiye'de geçireceklerini belirtti.

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