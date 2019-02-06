Abartı egzoz hırsızları yakalandı

BOLU’da, bir evin müştemilat kısmına girip 4 adet abartı egzozu çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.



Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu kenarında bulunan bir evin müştemilat kısmından 4 adet abartı egzozun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Bolu Sanayi Sitesi'nde bulunan esnaflarla iletişime geçti. Hırsızların çalıntı malları sattığı bir esnaf durumu polise haber verdi. Şüphelilerin S.T.(19), S.U.(17) ve B.B.(15) olduğu belirlendi. 2'si çocuk 3 kişi Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşları küçük olan S.U. ve B.B. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×