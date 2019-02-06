Abart egzoz hırsızları yakalandı (2)- Yeniden

BOLU’da, bir evin müştemilat kısmına girip, 4 abart egzozu çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu kenarında bulunan bir evin müştemilat kısmından 4 abart egzozun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Bolu Sanayi Sitesi'nde bulunan esnafla iletişime geçti. Hırsızların çalıntı malları sattığı bir esnaf durumu polise haber verdi. Şüphelilerin S.T. (19), S.U. (17) ve B.B. (15) olduğu belirlendi. 2'si çocuk 3 kişi Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşları küçük olan S.U. ve B.B. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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