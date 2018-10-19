AB ülkelerinin büyükelçileri Pamukkale'yi gezecek

AVRUPA Birliği ülkelerinden 20 büyükelçi, Pamukkale'yi görmek için 22 Ekim Pazartesi Denizli'ye gelecek. Büyükelçilerin eşlerinin de katılacağı 2 günlük gezi kapsamında, protokol ziyaretlerinin yanı sıra işadamlarıyla toplantılar yaılıp, antik kentler ziyaret edilecek.

Avrupa Birliği ülkelerinden, Tüarkiye'de görev yapan 20 büyükelçi eşleriyle birlikte bir dizi ziyaret, gezi ve işadamlarıyla toplantılar yapmak için 22 Ekim Pazartesi günü Denizli'ye gelecek. İki gün sürecek gezi kapsamında büyükelçiler, başta Pamukkale olmak üzere Laodikya Antik Kenti, Antik Havuz, Babadağlılar Çarşısı, Buldan İlçesi ile Teleferik ve Bağbaşı Yaylasını gezecek. Büyükelçiler program kapsamında aynı zamanda işadamlarıyla toplantılarda yapacak.

Büyükelçilerin Denizli programına AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, Danimarka Misyon Başkan Yardımcısı Anders Siegumfeldt, İrlanda Büyükelçisi Brendan Ward, Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Bulgaristan Büyükelçisi Nadezhda Neynsky, Slovenya Büyükelçisi Igor Jukic, Slovakya Büyükelçisi Anna Turenicova, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber, Letonya Büyükelçisi Peteris Elferts, Finlandiya Büyükelçiliği Misyon Başkan Yardımcısı Jussi Soini, Romanya Büyükelçisi Gabriel-Catalin Şopanda, Portekiz Büyükelçisi Paula Leal da Silva, Avusturya Büyükelçisi Ulrike Tilly, Belçika Büyükelçisi Michel Malherbe, Malta Büyükelçisi Carmel Vassallo, Almanya Büyükelçi Danışmanı Daniel Krull, Hırvatistan Büyükelçi Vekili Ivan Pıcukarıc, Fransa Büyükelçi Genel Sekreteri Virginie Hervo, Estonya Misyon Başkan Yardımcısı Indrek Erikson ve AB Delegasyon Politika Departmanı Başkanı Eva Horelova katılacak.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()