AB'den Edirne'ye 1,5 milyonluk itfaiye aracı

EDİRNE Belediyesi ve Bulgaristan Sivil Savunma Bakanlığı ortaklığıyla IPA sınır ötesi işbirliği programı kapsamında 1 milyon 400 bin lira hibe ile 4x4 itfaiye ile kaza kırım aracı aldı.

Edirne Belediyesi Avrupa Birliliği fonundan yararlanarak, Bulgaristan Sivil Savunma Bakanlığı ortaklığıyla IPA sınır ötesi işbirliği programı kapsamında hazırladığı proje ile, 1 milyon 400 bin lira hibe alarak hem yangın söndürme hem de kaza kırım gibi bir çok hayat kurtarma fonksiyonlarına sahip 4x4 itfaiye aracı edindi. Tam donanımlı araç ile mini gösteri düzenleyen itfaiye ekipleri, senaryo gereği kaza yapan aracın içinde yaralıları kurtarılmasını canlandırıp basın mensuplarına tanıtıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Aracın belediyenin kasasından tek kuruş çıkmadan, AB hibesi ile satın alındığını söyledi. Edirne İtfaiyesi olarak hiç bir eksiklerinin kalmadığını belirten Gürkan, şunları söyledi, “Araç gereç anlamında şu anda Edirne İtfaiyesi'ni Avrupa'daki diğer itfaiyelerle kıyasladığınızda hiçbir eksiği kalmadı. Yine Edirne İtfaiyesi tarihinde yaklaşık 2 yıl önce ilk planlı binasını yaptık. Bu bina da Türkiye'deki ender binalardan biridir. Bir yangın ihbarı geldiğinde Edirne İtfaiyesi 45 saniye içerisinde araçla kapıdan çıkmış oluyor" dedi.

Gürkan'ın konuşmasının ardından Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ümiri Erdoğan Göbel, aracı tanıttı. Etkinlikte daha sonra temsili olarak kaza yaparak takla atmış bir arabaya kaza kırım aracıyla müdahale edildi. İtfaiye Haftası dolayısıyla müdürlüğü ziyaret eden anaokulu öğrencileri de tatbikatı ilgiyle izledi.

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