AB Bilim Karavanı Foça'dan geçti

İZMİR'in Foça ilçesine gelen Avrupa Birliği (AB) Bilim Karavanı tarafından ilçedeki okuların öğretmen ve öğrencileriyle çalıştaylar düzenlendi. Çlıştayda robotik kodlamadan modellemeye kadar pek çok konuda bilgiler verildi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD), İzmir Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ve Almanya Büyükelçiliği işbirliği ile donatılan AB Bilim Karavanı, İzmir'in Foça ilçesine geldi. Karavandaki eğitimciler, ilçedeki okulların öğretmen ve öğrencileriyle çalıştaylar gerçekleştirdi.

Ahşap modelleme, robotik kodlama, 3D modelleme, 3D baskı ve elektronik konularında yapılan çalıştaylara toplam 260 öğrenci ve 20 öğretmen katıldı. AB Bilim Karavanı'nı Foça İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yunus Emresezer ile birlikte ziyaret eden Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar kısa süreli de olsa zengin donanımlı bir eğitim aracının öğrencilerle buluşmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Akar, "Benzer çalışmaları okullarımızda da yapmaya çalışıyoruz. Gerek öğretmenlerimizin çabaları, gerekse AB Erasmus ve diğer programlar kapsamında geliştirdiğimiz projelerle uluslararası anlamda çalışmalar yürütüyoruz. Çocuklarımızı çağdaş bilim konuları ve öğeleriyle geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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