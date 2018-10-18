'95. Yıla Özel 95 Eser Cumhuriyet Sergisi' açıldı

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi, Cumhuriyet'in ilanının 95'inci yıl dönümü dolayısıyla '95'inci Yıla Özel 95 Eser Cumhuriyet Sergisi' açtı.

Kepez Belediyesi himayesinde ressam Zübeyde Özsoy Yavuz ile Prof. Dr. Nevzat Çevik küratörlüğünde '95. Yıla Özel 95 Eser Cumhuriyet Sergisi', Dokuma Modern Sanatlar Galerisi'nde açıldı. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Cumhuriyet sergisinde, yurt içi ve yurt dışından 95 sanatçının eseri yer aldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, açılışta yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yılını kutluyorum. Cumhuriyetimize nice güzel aydınlık yarınlar diliyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun silah arkadaşlarını, milli mücadelemizin ölümsüz kahramanlarını; bu toprakları milletimizin yurdu yapmak için kanını, canını her şeyini bu ülkeye veren ölümsüz kahramanlarımızı hürmetle, minnetle, şükranla yâd ediyoruz" dedi.

'CUMHURİYET, EN BÜYÜK KAZANIM'

Türk milletinin binlerce yıllık tarihi içerisindeki en büyük kazanımının Cumhuriyet olduğunu vurgulayan Başkan Hakan Tütüncü, "Cumhuriyetin 95. yılını kültür ve sanat etkinliği ile kutlamak istedik. Biz her şeyden evvel istikbale mazideki başarılarımızı taşımak istiyorsak bunu kültür ve sanatla yapmalıyız. Kültür ve sanatla kendi başarılarını geleceğe taşıma konusunda gayret gösteren milletler yarına dair söz söyleme niteliğine de sahip olurlar. Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümünde 95. Yıla Özel 95 Eser Cumhuriyet Sergisi çok anlamlı olmuştur" diye konuştu.

DOKUMA, KÜLTÜR VE SANAT ADASI OLDU

Başkan Tütüncü, sergiye ev sahipliği yapan modern sanatlar galerisinin de bulunduğu DokumaPark'ı, kültür ve sanat adası haline getirmek istediklerini belirtti. Başkan Tütüncü, 2009'da göreve geldiğinde ilçede kültür ve sanat faaliyetlerinin yapılabileceği bir tane salon dahi olmadığını belirterek, "Akıp geçen zamanda Kepez'e yapmış olduğumuz hizmetlerle birlikte bugün tam açık ve kapalı 50'nin üzerinde küçüklü büyüklü salonumuz, 35 bin kişinin aynı anda kültür ve sanat etkinliklerine erişebileceği tesislerimiz var" dedi.

Hakan Tütüncü, daha sonra davetlilerle birlikte '95. Yıla Özel 95 Eser Cumhuriyet Sergisi'ni ziyarete açtı. Açılışın ardından ressam Zübeyde Özsoy rehberliğinde sergiyi gezen Başkan Tütüncü, eserler hakkında bilgi aldı.

95. Yıla Özel 95 Eser Cumhuriyet Sergisi, 17 Aralık'a kadar açık kalacak.

FOTOĞRAFLI