CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sıfır Atık Projesi çalışmalarında İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde, 9 ayda toplam 14 ton atık ayrıştırıldı, 9 ton kağıt, 1 ton plastik geri dönüşüme gönderildi.

İzmir ilindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 2019 yılı itibarı ile zorunlu olarak uygulanacak olan proje kapsamında İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde 9 ayda toplam 14 ton atık ayrıştırıldı, 9 ton kağıt, 1 ton plastik geri dönüşüme gönderildi. Bu sayede, 158 ağaç kesilmekten, 2507 metrekare ormanlık alan yok olmaktan kurtarıldı, 1700 kg sera gazı salınımı, 14 varil petrol kullanımı engellendi, 42900 Kwh enerji, 260 metreküp su, 43 metreküp depolama alanı, yüzde 9 cam hammadde tasarrufu sağlandı. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada 2018- 2019 eğitim-öğretim yılı başlangıcında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile belirlenen her düzeyde toplam 40 okulda teknik elemanlar tarafından Sıfır Atık Projesi'nin tanıtıldığı, geri dönüşüm hakkında bilgilendirme yapıldığı belirtildi. Projenin başladığı günden beri il genelinde 4 bin 500 kişiye ulaşıldığı ve eğitim verildiği aktarıldı.

İZMİR, ()

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