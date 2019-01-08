8’inci penye, tekstil ve teknolojileri fuarı 23 Ocak’ta açılacak

GAZİANTEP Sanayi Odası (GSO), Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PEN-KON) ve KOSGEB destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından düzenlenecek olan 8’inci Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı (PENTEX) 23 Ocak 2019 Çarşamba günü kapılarını ziyaretçilerine açacak.Gaziantep ve ülkemiz ekonomisinde önemli yeri olan ve sektöründe tek olma özelliği bulunan fuarda penye ve tekstil sektöründeki yeni modeller sergilenecek. Ortadoğu Fuar Merkezi’nde saat 14.00’de resmi törenle açılacak fuar, 26 Ocak tarihine kadar 10.00-18.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.Geçen yıl 120 firmanın 250 marka ile katıldığı fuarda bu yıl 120 firma 350 marka ile yer alacak. Fuarda penye ürünleri, konfeksiyon ürünleri, kumaş, kumaş ürünleri, dikiş makineleri, konfeksiyon yan sanayi ve aksesuarları (etiket, elyaf, lastik, kurdela, tela, vatka, düğme, çıt çıt, perçin, fermuar, pul, payet, boncuk, askı) etiketleme ve desen baskı sistemleri, katlama ve paketleme makineleri, temizleme makineleri, kalite kontrol ve metraj ölçüm makineleri, ütü makine ve presleri, depolama ve askı sistemleri gibi ürün grupları yer alacak.Başta Gaziantep’ten firmaların katılım sağlayacağı fuarda, Adana, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Mersin’den de firmalar yer alacak. Dolaylı olarak ise Yunanistan, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’nden firmalar ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Fuara, yurtiçinden ziyaretçilerin yanı sıra yurt dışından da Suriye, Irak, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetleri, Bosna Hersek, Rusya, Ukrayna ve Fransa’dan 20 bin civarında profesyonel ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

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