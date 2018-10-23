88 öğrenciye bisiklet

KEMER, () - KEMER Belediyesi'nin Sağlıklı Yaşam Projesi kapsamında Çamyuva ve Tekirova mahallelerindeki okullarda 88 öğrenciye daha bisiklet hediye edildi.

Kemer Belediyesi'nin "Kemer'de Bisikletsiz Çocuk Kalmayacak" sloganıyla düzenlediği Sağlıklı Yaşam Projesi kapsamında Çamyuva Rukiye Koç Ortaokulu'nda 43, Tekirova Halit Narin Ortaokulu'nda 45 olmak üzere toplam 88 öğrenciye daha bisiklet hediye edildi.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Başkan Yardımcısı Ahmet Can, Meclis Üyesi Recep Yılmaz, öğrenciler, öğretmenler ve öğrenci velilerinin katıldığı törenlerde konuşan okul müdürleri Kemer Belediyesi'ne ve Başkan Gül'e teşekkür etti.

Başkan Mustafa Gül, "Bugüne kadar eğitime harcadığımız bütçe 8 milyon liraya ulaştı. Bundan sonra da desteklerimiz devam edecek. Bu yılki vereceğimiz bisikletlerle birlikte 4 bin çocuğumuzu bisikletlerine kavuşturmuş olacağız. Çocuklarımız bisikletlerini güle güle kullansın. Öğrencilerimizden isteğimiz ise mutlaka trafik kurallarına uymaları ve kasksız bisiklet kullanmamalarıdır" dedi.

FOTOĞRAFLI