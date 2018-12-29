85'nci kampanya dönemi başarısı Turhal Şeker fabrikasında da devam etti

KAYSERİ, () - NİSAN ayında şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin ardından, Turhal Şeker Fabrikasını bünyesine katan Kayseri Şeker, başarısını Turhal'da da gösterdi.

Turhal Şeker Fabrikasında 85'nci kampanya döneminin verimli bir kampanya olarak başarılı şekilde sona ermesi çalışanlar ve yöneticileri memnun etti. Turhal Şeker Fabrikasının meydanına toplanan işçiler Tekbirler ve dualar eşliğinde kesilen kurban ve yapılan dualarla kampanyayı sonlandırdılar.

85'inci kampanyanın kapanış toplantısında konuşan Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Gece gündüz demeden her türlü fedakarlığı göstererek kampanyaya katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Günde 8 bin 86 ton pancar işlenen ve 82 günlük kampanya süresince 90 bin ton şeker elde edilen Turhal Şeker Fabrikası pancar çiftçisine, çalışanına, bölge ekonomisine katkısı her geçen gün artıyor " dedi. Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;

"Turhal Şeker Fabrikamızda 85'nci kampanya döneminde zor bir işin üstesinden geldik. Hangi şartlar altında bir fabrika teslim aldığımızı biliyoruz. Allah’a şükürler olsun. Bu gün itibarı ile artık iftihar ve gururla özelleştirmenin yüz akı diyebiliyoruz. Bunu hep birlikte sizler başardınız. Başarıya elbette karınca kararınca bizler de katkı sağladık ama bu işi başaranlar sizlersiniz. Bu sorumluluğun altına girenler sizlersiniz. Bu yükü taşıyanlar sizlersiniz. "

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