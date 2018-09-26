83 yaşında hayatını kaybeden avukat Turan için tören

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () KAYSERi 'de 83 yaşında hayatını kaybeden avukat Ayhan Turan için Kayseri Barosu önünde cenaze töreni düzenlendi. Ayhan Turan'ı kaybetmenin acısını yaşadıklarını ifade eden Baro Başkanı Cavit Dursun, “Bugün bu adliyede her gün tıraşlı, jilet gibi giyinen, vakur yürüyen, mesleğini onurla yapan her meslektaşımı gördüğüm zaman Ayhan amcayı hatırlayacağım. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, haklarınızı helal edin” dedi.

Kayseri Barosu'na kayıtlı avukat Ayhan Turan, 83 yaşında hayatını kaybetti. Merhum, Turan için Kayseri Barosu önünde tören düzenlendi. Kayseri Adliyesi Baro Başkanlığı girişine getirilen Ayhan Turan'ın tabutunun üstüne meslektaşları tarafından avukatlık cübbesi örtüldü. 1967 yılında Emniyet Muavinliği yaparak meslek hayatını başlayan Avukat Ayhan Turan, 1982 yılında itibaren ise, Kayseri Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yapıyordu. Cenaze töreninde konuşan Baro Başkanı Avukat Cavit Dursun, “Kalemden şahsi sicil dosyasını istedim. Sicil dosyasını ele aldığımız zaman ne olduğunu çok iyi anlarız. Ayhan ağabeyin çok ince bir sicil dosyası var. İçinde tek bir tane şikayete istinaden bilgi müzekkeresi dahi yok. 1934 yılında Bünyan’da başlayan hayat yolculuğu yine Bünyan’da kılınacak namaz ile sona erecek. Ancak anıları, mesleğimize, adliyemize, şehrimize yaptığı hizmetler, hiç unutulmayacak" şeklinde konuştu.

'KAYSERİ'DE HUZURUN SAĞLANMASINDA BÜYÜK GÖREVLER ALDI'

Merhum Turan hakkında bilgiler de veren Dursun, " 1962 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun olur. Avukatlık stajına 1965 yılında başlar. 1966 yılında ruhsat için müracaat ettiğinde stajın bitmesi ile ruhsat için başvurduğu süre arasında 5 ay vardır. Adalet Bakanlığı 5 aylık gecikmenin sebebi sorulur. Cevap verilir, rapor hazırlanır, 150 lira ruhsat harcının yatırılamaması sebebiyle 5 aylık gecikmedir. Ayhan ağabey avukatlık mesleğine 1982 yılında fiilen başladı. Daha öncesinde 20 yıla yakın bir süre Kayseri’de ve Türkiye’nin çok çeşitlik illerinde Emniyet Müdür Yardımcılığı, Emniyet Muavinliği yapar. Kayseri şehrinin ve Emniyeti'nin, huzurunun sağlanmasında özellikle büyük görevler alır” ifadelerine yer verdi. Derin bir acı yaşadıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Dursun, “Bugün bu adliyede her gün tıraşlı, jilet gibi giyinen, vakur yürüyen, mesleğini onurla yapan her meslektaşımı gördüğüm zaman Ayhan amcayı hatırlayacağım. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, haklarınızı helal edin” dedi.

'CEZA DAVALARININ VE HUKUKUN KORKUSUZ ŞÖVALYESİYDİ'

Kayseri Barosu Avukatlarından olan Sümer Erol ise, merhum Turan'ın yanında staj yaptığını vurgulayarak, “Duygularımın etkisi altında kaldığım için pek fazla şey söyleyemeyeceğim. Onun yanında staj yaptım, ondan çok güzel şeyler öğrendim. Öğrendiğim şeylerin başında avukatlık mesleğinin onurlu, erdemli bir şekilde yapılması gerektiğini öğrendim. O ceza davalarının, hukukun ve avukatlık mesleğinin korkusuz şövalyesiydi, o erdemli avukatlık yapmak gerektiğini ifade ederdi. Lekesi olmayan bir insandı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Av. Turan’ın naşının başında, Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Törenin ardından Ayhan Turan’ın cenazesi Bünyan ilçesinde toprağa verildi.

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