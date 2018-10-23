80 veteriner hekim adayı önlük giydi

KAYSERİ, () - VALİ Süleyman Kamçı, Türkiye’de Bilimsel Veteriner Hekimliği Eğitiminin başlamasının 176. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 80 öğrencinin önlük giyme törenine katıldı.

Veteriner Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Vali Süleyman Kamçı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, akademisyenler, öğrenci ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Vali Kamçı, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesine yapmış olduğu ziyaretlerde, Fakültenin bir üst gelişme basamağına ulaşmış olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, 176. yılında veteriner hekimlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eylül 2018 tarihleri arasında Avrupa Veteriner Fakülteleri Eğitim Birliği heyetinin yapmış olduğu ziyaretlerde ve sonrasında hazırlanan raporda da somut olarak ortaya konduğunu ifade eden Vali Kamçı, " “Yaklaşık 90 noktada yapılan inceleme sonrasında sadece 6 noktada eksiklik tespit edilmiştir ki, bunun anlamı yüzde 93,33’lük bir başarı demektir. Bu süreçte görev alan herkesi tebrik ediyorum. Öyle görülüyor ki, bu istikrarlı ve gelişimci çalışmalarıyla Veteriner Fakültemiz en kısa sürede geçireceği bir revizit programı sonrasında Avrupa Veteriner Fakülteleri Eğitim Birliğine koşulsuz olarak tam akredite olabilecektir. Öte yandan Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hayvan Hasta-nesi, mevcut durumda yılda 12 bini aşmış hasta kabulüyle bir bölge hastanesi olarak 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hayvan Hastanesi sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri çerçevesinde pet hayvanlarına ileri düzeyde hizmet sunabilmektedir. Bununla birlikte büyükbaş çiftlik hayvanlarına sunulmaya çalışılan hizmetlerde ise fiziksel yetersizlikler dolayısıyla zorlanılmaktadır. Bu fiziksel yetersizliğine rağmen hastanemizde bir buzağılama döneminde yaklaşık 1600 buzağı ve 1000 adet çiftlik hayvanı tedavi edilmiş, çiftçimize ve ülkemize yaklaşık 80 milyon Türk Lirası kazanç sağlanmıştır.” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu ise öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. Prof. Dr. Borlu, “Sizler Veterinerlik Fakültesi’ne bugün itibariyle başlamış bulunuyorsunuz. Bunun da bir başlangıcı olarak bugün önlük giyme törenindesiniz. Bu önlük giyme sizin için ne anlama geliyor diye bakıldığında; hepinizin Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni tercih etme sebepleriniz ayrı olabilir. Fakat baktığımızda Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni tercih eden bir öğrencimizin şöyle düşündüğünü var sayıyoruz. Ülkemizin veteriner hekimlere ihtiyacı var.” diye konuştu.

Etkinlik, Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zafer Gönülalan‘ın verdiği “Fonksiyonel Hayvansal Ürün Üretimi” konulu konferansın ardından sona erdi.

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