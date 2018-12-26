Aslı DURAN/ANTALYA, () - TÜRKİYE Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi (TODBA) tarafından düzenlenen 3. Doğa-Orman Hizmet ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreninin ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına 80 öğrenci 80 iğde fidanı dikti.

Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi yönetim kurulu tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde 3. Doğa- Orman Hizmet ödül töreni yapıldı. Törene Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Başkanı Sadi Kan, Orman Mühendisleri Odası Batı Akdeniz Şube Başkanı Hüseyin Özdoğan, TODBA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, çok sayıda orman mühendisi, doğasever ve öğrenciler katıldı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Derneğin 94'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen, doğanın önemi vurgusu yapılan törende, 'Gönüllü Doğasever İş İnsanı' ödülünü Ali Nihat Gökyiğit'i vekilen Prof. Dr. Kani Işık, 'Geri Dönüşüm Sanatçısı' ödülünü Durul Bakan ve 'Özel Jüri Ödülü'nü doğa gönüllüsü Avukat Tuncay Koç'u vekilen Avukat Ödül Hancı aldı.

Ödül töreninin ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80'inci yılı dolayısıyla ödül sahipleri ve 80 öğrenci, 80 iğde fidanını Atatürk Kültür Merkezi bahçesine dikti.

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