8 yılda 331 başarılı proje için 36 milyon TL kaynak aktarıldı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından, 2010-2018 yılları arasında uygulanan destek programlarında ilde toplam 331 adet başarılı bulunan projelere yaklaşık 36 Milyon Türk lirası kaynak aktarıldığını söyledi. DOĞAKA tarafından uygulanacak olan 2019 Yılı Mali Destek Programları açılış ve bilgilendirme toplantısı, Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantının açılış konuşması yapan DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız, "2019 yılında 3 mali destek programımızda toplam hibe tutarımız 27 Milyon TL olup planlanan, öngörülen yatırım toplam tutarı ise 40 Milyon TL"dir."dedi. DOĞAKA’nın bugüne kadar 21 farklı mali destek programına çıkmış olduğunu ifade eden Yıldız, 21 destek programında verilen destek miktarının 180 Milyon TL olduğunu, toplam yatırım tutarının ise 320 Milyon TL olduğunu kaydetti.

MESLEKİ EĞİTİM, İMALAT SANAYİ VE SERACILIK PROJELERİNE DESTEK

Daha sonra konuşan Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy ise 2019 yılı için oda talebi doğrultusunda öne çıkan sektörlerden yer fıstığı ve zeytincilik alanlarında DOĞAKA destekleri ile sektörel tanıtım filmleri hazırlatıldığını, yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlarda, ticari heyet ziyaretlerinde ve fuarlarda kullanılacak bu filmlerin de il tanıtımı açısından faydalı olacağı söyledi.

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise DOĞAKA tarafından hazırlanan bu seneki desteklerin üç ana başlık etrafında toplandığını görüyoruz: Mesleki eğitim, imalat sanayi ve seracılık. 2010 yılından bu yana DOĞAKA çeşitli alanlarda bölgemizde yapılan proje karşılığı destekler vermiştir. Bundan sonra da inşallah bu destekler devam edecek. Bu desteklerin proje hazırlayıp proje sunan sektörlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu anlamda desteklerini esirgemeyen başta Sayın Valimize ve DOĞAKA Genel Sekreterimize çalışmalarından dolayı başarılar diliyorum." dedi.

BAŞVURULAR 5 NİSAN'DA SONA ERİYOR

Toplantıda konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, DOĞAKA’nın faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana ilan edilmiş mali destek programları kapsamında, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile birlikte tanımlanan TR63 Bölgesinde; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının çeşitli sektör ve konulardaki yatırımlarına destek verildiğini ifade ederek, “2010-2018 yılları arasında uygulanan destek programlarında Osmaniye ilimizde toplam 331 adet başarılı proje bulunmuş ve bu projelere yaklaşık 36 Milyon TL kaynak aktarılmıştır. 2019 Yılı Mali Destek Programları kapsamında ise toplam bütçesi 27 Milyon TL olan 3 adet yeni destek programı ilan edilmiştir. Buna göre; 2019 Yılı İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile imalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi amacıyla eğitim kurumlarımızdaki makine ekipman altyapısının iyileştirilmesine yönelik yatırımlara ve eğitim faaliyetlerine; 2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı ile az gelişmiş ilçelerimizdeki KOBİ yatırımları ile sosyal altyapıya yönelik yatırımlara; 2019 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile yeni sera kurulumları ile mevcut seraların modernizasyonuna yönelik yatırımlara destek verilecektir. Destek programları 22 Ocak 2019 tarihinde ilan edilmiş olup proje başvuruları 1 Şubat 2019 itibarıyla elektronik ortamda alınmaya başlanılacaktır. Başvurular 5 Nisan 2019 tarihine kadar devam edecektir. Daha sonra yapılacak değerlendirme çalışmaları ile birlikte başarılı projelerin 2019 yılı Temmuz ayı içerisinde açıklanması planlanmaktadır" diye konuştu.



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