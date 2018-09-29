8 ülkeden 8 ana Osmaniye'de

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Belediyesi, 8 ülkeden 8 Türk anayı ve Türk dünyası ülkelerinden gelen misafirleri ağırladı.

Osmaniye Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali etkinlikleri kapsamında, 8 Ülke 8 Ana, Türk Ana belgesel film galası Osmaniye'de yapıldı. Kente gelen Türk Analar, ilk olarak Osmaniye Belediyesi'nde ağırlandı. Misafirlerii Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Teke, Hacer Burcu Yüceer, Sehavet Arslankurt ve Abdullah Bukan karşıladı.

8 ülkeden gelen Türk analarının Osmaniye Belediyesi ziyaretine Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir ve Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı da katıldı.

Etkinlikler hakkında bilgiler veren Menderes Demir, "Osmaniye Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla çekilen, bu akşam galasını yapacağımız belgesel filminde 8 Ülkeden 8 Türk Anayı Türk Ana belgesel filminde buluşturduk"dedi.



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