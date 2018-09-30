İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - TÜRK Dünyası Belgesel Film Festivali etkinlikleri kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Osmaniye Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan '8 Ülke 8 Ana, Türk Ana' Belgesel filminin galası Osmaniye'de yapıldı.

Park 328 Alışveriş Merkezi'ndeki Sinema Salonunda düzenlenen Gala'ya Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Belediye Başkan Vekili Abdullah Bukan, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, belgeselde yer alan 8 Türk Ana ve sanatseverler katıldı. Belgesel filmin gösteriminin öncesinde belgeselde yer alan Türk Analarını tebrik eden Vali Ömer Faruk Coşkun, ödüllerini takdim etti. Türk Analarını ilde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Vali Coşkun, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir yaşam temennisinde bulundu.Daha sonra ise "8 Ülke 8 Ana, Türk Ana" Belgesel filminin ilk gösterimi yapıldı.



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