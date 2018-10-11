8 kadın çiftçi finalde

ANTALYA, () - ANTALYA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3'üncü Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması'nın yarı final yarışları yapıldı.

Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması'nın yarı final yarışlarına 18 ilçe birincisi katıldı. 30 sorunun sorulduğu yarı final sonunda Elmalı'dan Ayşe Çoban, Finike'den Asiye Akkaya, Gazipaşa'dan Ayşe Ergün, İbradı'dan Mürsel Taner, Konyaaltı'dan Emine Özcan, Korkuteli'nden Ümmüşen Bozkurt, Kumluca'dan İmran Gün ve Muratpaşa'dan Melek Çoban finale kaldı.

Finalistleri tebrik eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "Yarışmaya katılan tüm kadın çiftçiler bizim için birincidir. Daha önce de söylediğim gibi bu yarışmanın kaybedeni yok. Kadın çiftçilerin özellikle eğitim çalışmalarına istekli olması bizi çok sevindiriyor. Sizlerin bu heveslerine de pozitif ayrımcılık yaparak karşılık veriyor ve kadın çiftçiler adına farklı çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Mustafa Özen, final yarışmasının 20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 14.00'de Antalya Kültür Merkezi'nde yapılacağını söyledi.

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