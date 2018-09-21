8 asırlık caminin restorasyonu çalışması sürüyor

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediyesi tarafından Himmetdede Mahallesi’nde başlatılan 8 asırlık tarihi Himmetdede Cami’nin restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kocasinan Belediyesi’nin Himmetdede Mahallesi’nde yaptığı hizmetleri yerinde gören Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Bölgesi’nde bulunan tarihi ve kültürel eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için üzerimize düşen her türlü gayreti gösteriyoruz. Yaklaşık 1200’lü yıllara ait olduğu belirtilen Himmetdede Cami'sini restorasyon ederek, günümüze kazandıracağız. Ayrıca bizden sonraki kuşaklara da kültür mirası olarak kazandırmak adına çalışmalarımız hızlıca devam ediyor. Kocasinan Belediyesi olarak birçok alanda yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de kültür ve tarihi eserlerimizi günümüze kazandırmaktır. Geçmişimizi geleceğe taşıma adına yapmış olduğumuz önemli çalışmalardan bir tanesidir. Burada yaşayan hemşehrilerimizin beklediği bu çalışmayı en kısa zamanda tamamlayarak, yeniden camiyi ibadete açacağız” ifadelerini kullandı.

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