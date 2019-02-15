76/76 sergisi Selçuk Yaşar'da

İLK sergisini 1976 yılında Ankara OR-AN Sanat Galerisi'nde açan Ressam Habib Aydoğdu'nun son dönem çalışmalarından oluşan, ilk sergisinden de 3 eserin yer aldığı '76/76' adlı resim sergisi, Selçuk Yaşar Resim Müzesi ve Sanat Galerisi'nde açıldı.

Sergi açılış kokteyline çok sayıda akademisyen, sanatçı ve sanatsever katıldı. İlk sergisinde askerliği döneminde Mardin Nusaybin'deki kısıtlı olanaklarla, zar zor bulduğu kağıtların üzerine stampa mürekkebi ile yaptığı resimlerini sergilendiğini belirten Aydoğdu, "76/76 adlı sergimde soyut form, çizgi ve dokularla somut çağrışımları aynı potada eriterek, siyah ve beyaz ağırlıklı renklerin uygun ton ve nüanslarını kullanarak oluşturduğum eserler yer alıyor. 1976'da açtığım ilk sergimden de 3 çalışmamı nostalji olarak kattık" dedi.

Çoğunlukla geniş fırçalarla oluşturduğu ritmik ve dinamik lekeler, fevri, atak ve spontane hareketlerle adeta meydan okuyan ve başkaldıran özgün diliyle tanınan Aydoğdu'nun eserleri, 6 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

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