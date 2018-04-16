76 yaşındaki hastaya aynı anda 4 ameliyat!

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Özel Anka Hastanesi'nde 76 yaşındaki hasta aynı anda gerçekleştirilen 4 başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Anka Hastanesi başarılı operasyonlara imza atmaya devam ediyor. Yaşı dolayısıyla riskli görüldüğü için ameliyat edilmeyen 76 yaşındaki İsmail Pişkin, Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlker Pala ve Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik tarafından aynı anda gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonla sağlığına kavuştu.

Gaziantep'te yaşayan 76 yaşındaki İsmail Pişkin, karın ağrısı, iştahsızlık, kilo kaybı ve kanlı idrar şikayeti ile Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan tahlil tetkikler ve görüntüleme yöntemleri sonucu Pişkin'in sol böbreğinde 10 santimlik tümör, safra kesesinde taş ve buna bağlı iltihaplanma, göbek ve sağ kasığında fıtık tespit edildi. Durum, hem hasta hem de hastanın ailesi ile paylaşıldı ve onların da onayı alındıktan sonra hasta hemen ameliyata alındı. Yaşlı hasta, Özel Gaziantep Anka Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlker Pala ve Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik tarafından 4 ameliyatın aynı anda yapıldığı yaklaşık 4 saat süren başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu

Bu tür riskli operasyonların deneyim gerektirdiğini vurgulayan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik, “Şu ana kadar yaşı dolayısıyla ameliyatı riskli görüldüğü için hastaya müdahale edilmemiş. Yaptığımız tetkikler sonucu tümörün hastamızın sol böbreğini tamamen kapladığını gördük. Aynı zamanda safra kesesinde taş ve buna bağlı iltihaplanma, göbek ve sağ kasığında fıtık tespit ettik. Hastamızın yaşamını sürdürebilmesi için acil müdahale etmemiz gerekti. Vakit kaybetmeden hastayı operasyona aldık. Hastamızın böbreğindeki kitle böbreğinden daha büyüktü. Başarılı bir operasyon gerçekleştirdik ve hastamızın böbreğindeki yaklaşık 10 santimlik tümörü aldık. Hastamızın durumu gayet iyi. Bundan sonra hastamız çok daha güzel yaşayacaktır" dedi.

Gerçekleştirdiği operasyonla hastayı safra kesesi iltihabı ile göbek ve kasığında bulunan fıtıklardan kurtaran Özel Gaziantep Anka Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlker Pala da, “Hastamız ciddi sağlık problemleri yaşıyordu. Yaşına rağmen riskli, ama başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Tedavi edilmediğinde safra kesesi iltihabı (kolesistit), safra kesesi patlaması gibi ciddi, bazen hayatı tehdit eden tehlikeli komplikasyonlara neden olabilir. Bu nedenle önemsenmesi gereken bir durum. Hastamız ameliyatın ardından kısa sürede toparlandı. Bundan sonra sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürebilir" dedi.

Aynı anda yapılan 4 ameliyatın ardından sağlığına kavuşmanın sevincini yaşayan İsmail Pişkinö Çok acı çekiyordum. Şu ana kadar başvurduğum hastaneler yaşımdan dolayı ameliyat olmamın riskli olduğunu söyleyerek, beni ameliyat etmediler. Ağrılarım dayanılmaz bir hal almıştı. Özel Gaziantep Anka Hastanesi benim yeniden doğmamı sağladı. Aynı anda yapılan ameliyatlarla tüm sıkıntılarımdan kurtuldum. Üstelik ameliyatın ertesi günü ayağa kalktım, yemeğimi yiyebildim. Ağrım, sızım kalmadı. Beni ameliyat eden doktorlara ve benimle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" dedi

76 yaşındaki İsmail Pişkin, Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı ameliyattan 2 gün sonra taburcu edildi.

FOTOĞRAFLI