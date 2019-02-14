750 genç yarını inşa etmek için proje üretecek

SABANCI Vakfı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı “Yarını İnşa Et” projesine Adana’dan başladı. Proje kapsamında 4 farklı şehirden 750 genç, akıllı şehirler, çevre ve enerji alanındaki sorunlara teknolojik çözümler üretecek.

Sabancı Vakfı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) birlikte yürüttüğü “Yarını İnşa Et” projesi Adana’dan start aldı. Proje için Adana ile beraber Trabzon, Konya ve Mardin’de düzenlenecek eğitimlerle toplam 150 öğretmene programlama ve elektronik eğitimleri verilecek, bir programlama kiti olan Arduino’nun kullanımı öğretilecek. Eğitimlerin ardından her öğretmen 5’er kişilik öğrenci ekiplerinin akıllı şehirler, çevre ve enerji alanlarında çevrelerinde gördükleri sorunlara çözüm sunan teknoloji temelli projeler üretmesine rehberlik edecek.

Sabancı Vakfı olarak kadın, genç ve engellilere yönelik projeleri desteklediklerini belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “45 yıldır toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak için çalışıyor, bu kapsamda gençlerin güçlenmesine ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine büyük önem veriyoruz. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile birlikte yürüteceğimiz bu proje ile de hem gençlerin teknolojiyi kullanma becerilerinin gelişmesine, hem de içinde yaşadıkları çevreye ait sorunları fark ederek çözüm üretmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ortaya çıkacak projeleri görmek hepimiz için çok heyecan verici olacak. Sabancı Vakfı olarak gençlere ilham vermekten ve onları desteklemekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Yarını İnşa Et” projesi kapsamında eğitim alan öğretmenler arasında Sabancı Vakfı kalıcı eserlerinde görev yapan 10 öğretmen de bulunuyor. Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İhsan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Enerjisa Tufanbeyli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okullarında görev yapan öğretmenler öğrencilerine çözüm üretme sürecinde mentorluk edecek.



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