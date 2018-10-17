72 ilin yöresel ürünleri, Antalya'da buluşacak

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da, yöresel ürünlerin bir araya geldiği Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), 24 Ekim'de kapılarını 9'uncu kez açacak. 200 bin ziyaretçinin katılması beklenen fuarda, bu yıl 72 şehrin yöresel ürünleri bir araya gelecek.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle düzenlenen YÖREX, 24 Ekim'de 9'uncu kez kapılarını açacak. Fuar öncesi ATB'de düzenlenen basın toplantısına ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, ATB üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Ali Çandır, 'Sizin oraların nesi meşhur' sloganıyla 9 yıl önce ekonomiye katkı sunması için fuarı başlattıklarını söyledi. Fuarla yöresel ürünlerin tekrar gündeme gelmesinin yanı sıra coğrafi işaretle korunması ve ekonomiye kazandırılması açısından iyi bir motivasyon sağladıklarını dile getiren Çandır, "Umarım biz de kısa süre sonra İtalya, Fransa ve İspanya'daki kırsalda yaşayan üreticinin daha fazla kazandığı, ürünlerin standart şekilde tüketiciye sunulduğu ve raflarda hak ettiği değerde satıldığını görürüz" dedi.

TESCİLLİ ÜRÜN SAYISI AVOKADOYLA 371'E ULAŞTI

Gıda sektörüne katma değer yaratmanın temelinin, yöresel ürünlere coğrafi işaret zırhı kazandırmaktan ve coğrafi işaretle satmaktan geçtiğine dikkati çeken Çandır, şöyle devam etti:

"2010 yılından itibaren 222 ürünümüz coğrafi işaretle tescil ettirildi. Coğrafi işaretli ürün sayımız son olarak dün Alanya avokadosu

nun tesciliyle 371'e ulaştı. Yani işaretli ürün sayımızın yüzde 60'ı YÖREX sonrası tescillenmiştir. Başvuru aşamasındaki ürünlerimizin sayısı ise yüzde 90'dan fazlası YÖREX sonrası olmak üzere 409 olmuştur. Oda ve borsalarımız ile kurumlarımızca çalışıldığını tahmin ettiğimiz ürün sayısı ise 500 civarında. Yani geride bıraktığımız 8 yılda ürünlerimizin korunmasında özellikle son iki yılda çıkan yasa sonrası hızlı ve iyi bir performans sergiledik."

72 İLDEN KATILIM

Ali Çandır, 2010 yılında 42 il ve 24 bin 609 ziyaretçiyle ilkini düzenledikleri fuarın bu yıl 72 il ve KKTC'ye ev sahipliği yapacağını, ziyaretçi hedeflerinin ise 200 bin olduğunu söyledi. Çandır, "Ulusal ve yerel market zincirlerinin üst düzey yöneticileri ve satın alma müdürlerinin katılımıyla coğrafi işaretli ürünlerin raflarda yer alabilmesi amacıyla katılımcı firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Türkiye Otel Satın Alma Müdürleri Eğitim Derneği (OSMED) bünyesindeki otellerin üst düzey yöneticileri, operasyon müdürleri ve aşçıbaşıları gibi birçok yetkilinin katılımıyla 'Turizm Konaklama Sektöründe Yöresel Ürünler' konulu panel düzenlenecek" diye konuştu.

'PAZARLAMA İÇİN ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR'

ATSO Başkanı Davut Çetin ise YÖREX'in önemli bir marka olduğunu söyledi. Amatör ruhla başlayan bu fuarın büyümesi açısından Türkiye'de başka örnek olmadığını dile getiren Çetin, "Birlik ve beraberliğin tam anlamıyla bir araya geldiği fuara Türkiye'den 120 oda katılıyor. Fuar sadece yöresel ürünlerin tanıtımına değil, turizme de katkı sunuyor. Fuar döneminde Antalya ekonomisi ciddi katkı alıyor. Yöresel ürünler için YÖREX önemli bir görev yaptı. Ancak pazarlama için de ciddi çalışmamız gerekiyor. Türkiye'de 200 çeşit peynir var. Yeterince katma değer alamadığı için Almanya veya Hollanda'daki peynirler gibi ihraç olmuyor. Katma değerli ürünlerimizi, yurt dışına ihraç edecek duruma getirmemiz lazım" diye konuştu.

4 gün sürecek fuar 28 Ekim'de tamamlanacak.

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