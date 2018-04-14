70 yaşından sonra okumayı öğrendiler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında Kırıkkaleli 70 yaş ve üstündeki 24 kadın okumayı öğrendi.



Sulakyurt ilçesine bağlı Sarıkızlı Köyü Halk Eğitim Merkezi'nde açılan okuma-yazma kursuna 70-75 yaş aralığında 24 kadın katıldı. Okul çantalarını alarak hafta içi hergün kursa gelen kadınlar ders aralarında bahçede top oynuyor. Kurs öğretmeni Kübra Bağrıaçık, okuma ve yazmayı öğrettiği için çok mutlu olduğunu belirterek "Kursa katılanların önce acılarını dinledim, sonra da sevinçlerini paylaştım. Çoğu kursiyer, babalarının okumaya izin vermemesinden dolayı okuyamamışlar. Burada keyifle ders anlatıyorum. Öğretirken aynı zamanda çok eğleniyoruz. Zorlandığım zamanlar da oluyor. A’yı öğretirken arkamı döndüğümde “E” diyenler oluyor. Ama çabalarımızla iyi yerlere gelebileceğimize inanıyorum. Hepsi ilkokul öğrencileri gibiler. Birbirlerinin ödevlerini yapıyorlar” diye konuştu.

Kursiyerlerden 75 yaşındaki Meryem Ayaş, babasının üçüncü sınıfta kendisini okuldan aldığını anımsatarak "Ben daha önceki yıllarda iki yıl okula gittim. Babam üçüncü yıl beni göndermedi. O zamanlarda hayvanlarımız çoktu. İnsanın evlada, çalışan kişiye ihtiyacı vardı. Okutmadılar bizi. Evvelden öyleydi. Kız çocuğunu okutmuyorlardı. Şimdi yeniden çocuk olduk, okumaya başladık. Hocamız ne gösteriyorsa onu öğreniyoruz. İmza atmasını, Atatürk’ün marşını ve ne söylüyorsa onları güzel güzel öğrendik. Memnun kaldım. Yalnız başıma evde oturup duruyordum. Buraya geldim arkadaşlarımla, komşularımla çok mutluyum. Gözlerimiz bakıyordu ama kördü. Kursa her gün geliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da giderim okurum. Okumanın bana çok faydası oldu. İlaçlarımın üstünü okuyorum. Telefonu da öğrendim. Oğlumu ve kızlarımı arıyorum. Mektup da yazarım” dedi.

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