70 yaşında kendini asarak intihar etti

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() – KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde işçi emeklisi Ahmet K.(70), çay kenarındaki istinat duvarındaki demire kendisini iple asarak intihar etti.

Olay, ilçeye bağlı Ovacuma Köyü’nde meydana geldi. Köyün girişindeki köprünün altından geçen Ova Çayı kenarındaki istinat duvarındaki demire iple asılı Ahmet K.’yı bulan köylülerin haber vermesiyle sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekini Ahmet K’nın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Ahmet K’nın cesedi Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ahmet K’nın uzun süre önce eşinden boşandığı ve alkol bağımlısı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.