70 ilin yöresel ürünleri Atakum’da buluşacak

SAMSUN, () - SAMSUN'un Atakum Belediyesi ve OMÜ işbirliğinde düzenlenecek olan Yöresel Ürünler Pazarı'nın yarın kapılarını açacağı belirtildi.

Atakum Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) destekleriyle OMÜ’lü öğrenciler Fatih Avcı ve Fatmanur Sarıkaya tarafından organize Yöresel Ürünler Pazarı'nda 70 ilin yöresel ürünleri ve hediyelik eşyaları, tanıtılacak. Seyfi Demirsoy İlkokulu arkasında bulunan alanda 18 Nisan ile 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan organizasyonda her ilin kendine ait yöresel ürünleri Samsun halkına sunulacak. Etkinlikte hediyelik eşyalar ve çocuk eğlence alanları ile 12 gün boyunca Samsunlulara açık olacak. Etkinilğin üçüncü ve dördüncü günü, Uluslararası Venedik Sirki tarafından, tüm ziyaretçilere ücretsiz gösteriler sunacak.

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