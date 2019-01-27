7 TIR'dan 14 akü çalan 3 şüpheli yakalandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde 7 TIR'dan 14 akü çalan 3 şüpheli yakalandı. Olay 20-23 Ocak tarihleri arasında Kartepe ilçesinde meydana geldi. 7  TIR'dan 14 Akü çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü...

7 TIR'dan 14 akü çalan 3 şüpheli yakalandı
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde 7 TIR'dan 14 akü çalan 3 şüpheli yakalandı.
Olay 20-23 Ocak tarihleri arasında Kartepe ilçesinde meydana geldi. 7  TIR'dan 14 Akü çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri incelenen güvenlik kameralarından aküleri çalanların F.Y., Ö.K., A.K. olduğunu belirledi. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler  F.Y. ve Ö.K'yi gözaltına aldı. Yapılan sorgularinda  şüpheliler suçlarını itiraf ederek, çaldıkları akuleri  Köseköy Sanayi'nde bir  hurdacıya  sattıklarını söyledikleri öğrenildi.  Polis ekipleri  hırsızlık mallarının satıldığı hurdacıda yapılan aramada  çalıntı aküleri bularak  sahiplerine teslim etti. Aküleri alan hurdacıya  hırsızlık malı satın almaktan işlem yapılarak alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.  Gözaltına alınan F.Y ve Ö.K'nın ise yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE
Gönder