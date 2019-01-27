KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde 7 TIR'dan 14 akü çalan 3 şüpheli yakalandı.Olay 20-23 Ocak tarihleri arasında Kartepe ilçesinde meydana geldi. 7 TIR'dan 14 Akü çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri incelenen güvenlik kameralarından aküleri çalanların F.Y., Ö.K., A.K. olduğunu belirledi. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler F.Y. ve Ö.K'yi gözaltına aldı. Yapılan sorgularinda şüpheliler suçlarını itiraf ederek, çaldıkları akuleri Köseköy Sanayi'nde bir hurdacıya sattıklarını söyledikleri öğrenildi. Polis ekipleri hırsızlık mallarının satıldığı hurdacıda yapılan aramada çalıntı aküleri bularak sahiplerine teslim etti. Aküleri alan hurdacıya hırsızlık malı satın almaktan işlem yapılarak alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan F.Y ve Ö.K'nın ise yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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