7 Ocak Taraftarlar Derneğinden Emniyet Müdürüne ziyaret

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE 7 Ocak Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu ve üyeleri, kısa süre önce kentte göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Dernek başkanı Sedat Köle, yapmış oldukları faaliyetler hakkında müdür Okumuş'a bilgi verdi. 7 Ocaklı taraftarlar, ziyaret anısına Emniyet Müdürü Okumuş'a üzerinde ismi yazılı olan takım forması, atkı ve çiçek takdim etti. Müdür Okumuş, Osmaniyespor FK'nın bu sezon taraftarın da desteği ile şampiyonluğu göğüsleyeceğine inandığını sözlerine ekledi.



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