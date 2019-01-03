7 Ocak Kurtuluş Koşusu şampiyonlarına ödül

OSMANİYE () - OSMANİYE'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında yapılan 7 Ocak Kurtuluş Koşusu şampiyonları ödüllendirildi.

Osmaniye Belediyesi ve Atletizm İl Temsilciliği koordinasyonunda düzenlenen kurtuluş koşusu, Güney çevre yolu, Karaçay mesire yeri kavşağından Belediye Başkanı Kadir Kara’nın başlama düdüğü ile start aldı. Belediye Hizmet Binasına kadar olan yaklaşık 3 bin metrelik parkurda sporcular kıyasıya yarıştı. 6 kategoride yapılan koşuya yaklaşık 200 sporcu katıldı.

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşu yıldönümü etkinliklerine katkı ve katılım sağlayan tüm sporculara teşekkür ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Kadir Kara, "Bizler için büyük anlam ifade eden 7 Ocak Kurtuluş koşusunu gerçekleştirdik. Her alanda kurtuluş ruhunu yaşatmak genç nesillere ve bütün nesillere Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşu ilgili olan duyguları aktarabilmek, paylaşabilmek ve hep birlikte bu coşkuyu yaşamak istiyoruz. Bize bugünleri hazırlayanları yad edebilmek adına bu programları düzenliyoruz" dedi.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu tarafından verildi.



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