69 yaşında 3'üncü diplomasını aldı

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Tezhip Ana Sanat Dalı Bölümü'nde mezun olan 4 torun sahibi 69 yaşındaki Rahime Halide Soysal, 3'üncü diplomasını aldı.

Antalya'da oturan Rahime Halide Soysal, 'Okumanın, öğrenmenin yaşı yoktur' diyerek üniversite öğrencisi olmaya karar verdi. Soysal, 1997 yılında Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İşletme Bölümü, 2000 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü'nden mezun oldu.

Çocukluk yaşlarında başlayan sanat aşkını aldığı eğitimlerle pekiştirip eğitim verecek düzeye gelen Rahime Halide Soysal, Akdeniz Üniversitesi'ndeki hobi atölyelerinde farklı fakültelerden öğrencilere resim ve boyama dersleri verdi, Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (ASMEK) ve atölyesinde öğretici olarak görev yaptı.

SON ÜNİVERSİTE SDÜ OLDU

Yeniden öğrenci olmaya karar veren Rahime Halide Soysal, SDÜ- GSF Tezhip Ana Sanat Dalı Bölümü'nü kazandı. Soysal, 4 yıllık eğitim ardından geçen yıl dereceyle mezun oldu. Diplomasını alan Rahime Halide Soysal, en büyük hayali olan sanat merkezini açtı. Soysal, merkezinde, güzel sanatlar lisesi ve fakültelere öğrenci yetiştiriyor, genç ve yetişkinlere resim, tezhip, ahşap boyama eğitimleri veriyor.

İkisi doktor, biri mühendis 3 oğlu olan Rahime Halide Soysal, "Benim bugünlere gelmemde eşim ve çocuklarımın, torunlarımın desteği büyük oldu. Heyecanıma heyecan kattılar. 3 üniversite bitirip sanat merkezi açarak hayallerim de gerçek oldu. Bundan güzel mutluluk olur mu?" dedi.

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