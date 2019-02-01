63 yaşındaki kadın 15 yıldır çıra satarak geçimini sağlıyor

Hatice Ayşe AĞAOĞLU/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), () - BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 63 yaşındaki Azime Okumuş, 15 yıldır çıra satarak geçimini sağlıyor.

Mustafakemalpaşa'nın Alpogut Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Azime Okumuş, 15 yıldır köyün pazarına giderek çıra satıyor. Buradan elde edeceği kazanç ile ailesine yardımcı olan 63 yaşındaki kadının yüzünden ise gülümseme eksik olmuyor. Azime Okumuş, dağdan topladığı kuru çam ağaçlarının dallarından elde ettiği çıraları parçalayarak kilosunu 4 TL'den satıyor.

FOTOĞRAFLI