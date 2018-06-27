63 Yaşında Hukuk Fakültesini bitirip avukat oldu

ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Hukuk Fakültesi 7. Dönem mezunlarını törenle uğurladı. Törene 63 yaşında hukukçu olan Hikmet Topçuoğlu damgasını vurdu.ÇÜ Kongre Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde dereceye giren öğrencilere plaket ve diplomaları takdim edildi. Fakülte üçüncüsü Bilge Kaan Güler’e ve İkincisi Pınar Ay’a diploma ve plaketini protokol üyeleri verirken, fakülte birincisi Sezer Akçam’a ise plaket ve diplomasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel verdi.63 yaşında olmasına rağmen eğitim ve öğretimden vazgeçmeyen Hikmet Topçuoğlu da diplomasını alan öğrenciler içerisindeydi. Topçuoğlu, 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayarak eşi ile birlikte katıldığı diploma töreninde en çok alkış alan öğrenciler arasında yer aldı. Öğrenciler diplomalarını bölüm öğretim elemanlarından alarak meslek andını okuyarak keplerini havaya fırlattı.

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