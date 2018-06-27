60 yaşında okuma yazma öğrenmenin sevincini yaşadı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 60 yaşındaki bedensel engelli Fatma Sireklioğlu, okuma-yazma seferberliği kapsamında, evinde 2 ay süreyle toplam 80 saat eğitim alarak okur- yazar belgesi almanın sevincini yaşadı.

Nazilli'nin kırsal Bozyurt Mahallesi'nde yaşayan Fatma Sireklioğlu, doğuştan sağ bacağı olmadığı için okula gidemedi. Ailesinin isteğiyle terzilik mesleğine yönelen Sireklioğlu, okula gidememenin içinde hep ukde olarak kaldığını belirtip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından bir süre önce başlatılan 'okuma-yazma seferberliği' kapsamında Nazilli Halk Eğitim Merkezi'ne başvurdu. Bedensel engelli olması nedeniyle Sireklioğlu'na evinde, 2 ay boyunca, haftada 3 gün olmak üzere 80 saat süreyle, okuma-yazma eğitimi verildi. 60 yaşında okuma, yazmayı öğrenen Sireklioğlu'na, okur-yazar belgesi de Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük tarafından evinde düzenlenen törenle verildi. Törene Kaymakam Küçük'ün eşi Nazilli Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Bilge Küçük, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Nazilli Halk Eğitim Müdürü Erkan Turan, Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün ve kurs öğretmeni İlknur Albayrak da katıldı. Okuma yazma bilmediği için geçmişte çok zorluk çektiğini belirten Fatma Sireklioğlu, "Artık gazete okuyabileceğim. Daha önce torunum bana kitaplardan hikayeler okuyordu. Şimdi ise ben torunlarıma masal ve hikayeler okuyacağım. Artık torunlarımdan bilgisayarından internete girmeyi de öğreneceğim. Bu zamana kadar okuma yazma bilmediğim için çarşılarda, özellikle gittiğim resmi kurumlarda ve hastanelerde çok zorluk çekiyordum. Doktorların yerlerini bulamıyordum. Her önüme gelene sormak zorunda kalıyordum. Şimdi hastaneye gittiğimde duvarlarda yazan yazıları okuyarak ve takip ederek işlerimi kendi başıma yapabileceğim. Daha önceleri yardım almak zorundaydım. Yaşı kaç olursa olsun, herkese okuma-yazma öğrenmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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