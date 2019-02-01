6 aylık bebek uykuda öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () – ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde dün annesinin uyuttuğu 6 aylık Mert Umut Okta, yatağında ölü bulundu.

Manavgat’ın Şelale Mahallesi'nde oturan Ömer– Besme Okta çiftinin 6 ay önce dünyaya gelen çocukları Mert Umut, dün akşam annesi tarafından uyutuldu. Bir süre sonra oğlunu kontrol eden Besme Okta, nefes almadığını fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürülen minik Mert Umut Okta’nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Mert Umut Okta’nın cenazesi, bugün Bayır Mezarlığı’na defnedilecek.