57’nci Komando Taburu Dostluk Grubu’ndan şehitliklere ziyaret

ÇANAKKALE’de, Gaziler Haftası nedeniyle Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri ziyaret eden 57’nci Komando Taburu Dostluk Grubu, 57’nci Alay Şehitliği'nde anma töreni düzenledi.

Çanakkale’de, 57’nci Komando Taburu Dostluk Grubu, Gaziler Haftası etkinlikleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki şehitlikleri ziyaret etti. Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden şehitlerin ruhuna Fatiha okudu. 1990-2000 yılları arasında terörle mücadele de aktif rol oynayan grup, 57’nci Alay Şehitliği'nde anma töreni düzenledi. 57’nci Alay Şehitliği Anıtına çelenk sunumuyla başlayan anma töreni, Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Tören’de, Çavuş İsmail Konak’ın gazi olduğu anıyı anlattığı sırada duygu dolu anlar yaşandı.

Anma töreni konuşmaların ardından grup üyelerine, Çanakkale Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş tarafından plaket takdimiyle sona erdi.

ÇANAKKALE, ()

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