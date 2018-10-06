500 yıllık tarihi camiler için belgesel çekildi

ARTVİN, () - ARTVİN'de Camiler Haftası'nda asırlık camilere Artvin Valiliğinin katkılarıyla belgesel film hazırlandı.

Türkiye’nin cennet şehirlerinden Artvin’de 500 yıllık geçmişe sahip tarihi camileri için belgesel çekildi. Artvin Valiliğinin katkılarıyla ‘Medeniyetimizin Aynası Tarihi Artvin Camileri’ belgesel filmi çekilerek gala gecesi düzenlendi. Camiler ve Din görevlileri haftasına yetiştirilen Artvin Tarihi Camiler belgeseli tam 6 ay süren bir emek sonucunda ortaya çıkartılırken en eski camilerin başında Ardanuç’ta yer alan 500 yıllık İskender Paşa cami geliyor. Kayıtlara göre İskender Paşa cami Ardanuç Kalesini fetheden Erzurum Beylerbeyi Çerkez İskender Paşa tarafından 1551 yılında ibadete açıldı. İskender Paşa Cami’nin batısında Osmanlı zamanında inşa edilen 3 adet türbe bulunrken caminin dışa yansımayan 4 adet ahşap direk üzerinde oturtulmuş kubbesi ilgi çekiyor. Artvin genelinde tam 13 caminin yer aldığı belgeseldeki yapıtlar asırlar boyunca yöre halkının ibadeti için hala dim dik ayakta kalarak hizmet vermekte.

Yönetmenliğini Turhan Muharrem Turhan, yapımcılığını Süleyman İnal ve koordinatörlüğünü Bayram Sarayoğlu, kamera ve fotoğraf çekimlerini Muammer Yavuz'un yaptığı Artvin tarihi camiler belgeseli’nde geçmişi uzun yıllara dayanan Osmanlı mimarisinin ağırlıklı olduğu Karadeniz, Kafkas ve Anadolu kültürü temalarının izleri toplamda 13 camiide yer alıyor.