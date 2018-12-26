KEMER, () - KEMER Belediyesi'nin 'Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin Bilgisayarsız Öğrenci Kalmasın Projesi' kapsamında düzenlenen törenle 500 öğrenciye tablet hediye edildi. Öğrencilerin tabletlerini teslim eden Başkan Mustafa Gül, "Türkiye'deki belediyeler içinde bu projeyi uygulayan tek belediyeyiz" dedi.

Kemer Belediyesi'nin 10 yıldır sürdürdüğü Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin Bilgisayarsız Öğrenci Kalmasın Projesi kapsamında bugüne kadar 4 bin 22 öğrenciye tablet bilgisayar hediye edildi. Bu yıl da Kemer Belediyesi Arslanbucak Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen törenle Beldibi Ortaokulu, Göynük İmam Hatip Ortaokulu, Mustafa Rüştü Tuncer Ortaokulu, Hakkı Saygan- Hacı Hafize Saygan 3 Ortaokulu, Kemer İmam Hatip Ortaokulu, Hacı Mehmet Saygan Ortaokulu, Rukiye Koç Ortaokulu, Halit Narin Ortaokulu ve Halit Narin İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenim gören 500, beşinci sınıf öğrencisine tabletleri teslim edildi.

'PROJEMİZİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR'

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "İlçemizdeki öğrencilerimizin başarılı olmasını sağlamak amacıyla teknolojiyi ayaklarına getiriyoruz. Projemizde 10'uncu yılı doldurduk. Türkiye'de bu projeyi ilk biz başlattık. Belediyemizin karşılama ve ağırlama giderleri için ayrılan bütçeyi eğitim için okullarımız için ve camilerimiz için harcıyoruz. Türkiye'deki 1500 belediye içinde bu projeyi uygulayan tek belediye biziz. Tabletin yanı sıra ilçemizdeki tüm 6. sınıflara bisiklet dağıttık, 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerimize satranç takımı hediye ettik. Bizi bu örnek projelerden vazgeçirmek ve projelerin uygulanması engellemek için büyük çabalar sarf edildi. Ama biz kararlılıkla eğitime destek vermeye devam ettik. Çünkü biz yatırımlarımızı çocuklarımıza ve gençlerimize, geleceğimize yapıyoruz. Kemer'de 81 ilimizden gelen vatandaşlarımızla ve yurt dışından gelip ilçemize yerleşen Alman, Ukraynalı, Rus ve Norveçli ailelerimizle birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam edeceğiz. İnşallah gelecek yılki tablet dağıtım töreninden yeniden buluşacağız" dedi.

ÖĞRENCİLER ÇOK MUTLU OLDU

Törende; öğrencilerin tabletlerini Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, eşi Neşe Gül, oğlu İsmail Gül, Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel, meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye birim müdürleri verdi. Okul yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda velinin de hazır bulunduğu törende tabletlerini teslim alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu. Öğrenci velileri, öğretmenler ve okul yöneticileri Kemer Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Mustafa Gül'e teşekkür etti.

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