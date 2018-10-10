500 çocuk sinemanın keyfini çıkardı

MERSİN, () - MERSİN'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, dezavantajlı 500 çocuğu sinema ile buluşturdu.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek programı (ÇOGEP) çerçevesinde hazırlanan 'Birlikte Bir Yıl 2018' isimli proje kapsamındaki sinema etkinliğine katılan 500 çocuk, kent merkezindeki bir alışveriş merkezi içindeki sinemada film izlemenin tadını çıkardı. Çocuklara polislik mesleği ile ilgili kısa bir sunum da yapıldı.



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