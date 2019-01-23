50 yıllık çam ağaçların kurtarılması imza toplandı

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN,()-SAMSUN’da, 50 yıllık çam ağaçlarının kesilmesini önlemek için Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP), tarafından başlatılan imza kampanyasına destek sürüyor.

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) sözcüsü Mehmet Özdağ ve Samsun Mimarlar Odası Başkanı İshak Memişoğlu, SAMÇEP bileşenlerinin de katıldığı ortak bir basın açıklaması yaparak, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Adalet Mahallesi'nde doğal çamlık alanın eğitim alanı gerekçesi ile imara açılarak 50 yaş üzerinde olduğu tahmin edilen 18 çam ağacının kurtarılması için toplanan dilekçeleri basınla paylaştı.

‘BİNİN ÜZERİNDE ISLAK İMZA VAR’

Toplantıda konuşan Mehmet Özdağ, ellerinde binin üzerinde imza olduğunu söyleyerek, "18 adet çam ağacının yaşama tutundurma mücadelesini, 22 Aralık 2018 tarihinde Samsun’da gerçekleştirdiğimiz Ekoloji Birliği Bölge toplantımıza katılan diğer şehirlerden gelen konuklarımıza birlikte Türkiye’nin gündemine taşıdık. Mücadelemiz halen internet ortamında 2.000’e yakın katılımcı ile sanal imza kampanyamızla devam ediyor. Şu anda elimizde 1.000’in üzerinde ıslak imza var ve imzalar gelmeye devam ediyor. SAMÇEP olarak; Çevreyi, doğayı korumak üzere mücadelemize imzalarıyla destek olarak, yaşadığı kentte değer katmaya çalışan Adalet Mahallesi başta olmak üzere Samsun halkının taleplerine sahip çıkacağız” dedi.

‘TALEPLERE SAYGI DUYULMALI’

“Marketlerde poşetleri 25 kuruşa halka satarak, kent içerisinde tek tük kalmış ağaçları keserek, doğal yeşil alanlar imara açarak çevreci olunmaz” diyen Mehmet Özdağ şunları söyledi:

“Gerçek çevrecilik, üzerlerine kırmızı boya ile çarpı işareti konulmuş bu ağaçları korumaktır. Samsun Büyükşehir Belediyesine, İlkadım Belediyesine ve Samsun Valiliğine sesleniyoruz, binlerce insanın ıslak imzalı taleplerine saygı duyun. Şu anda hangi görevleri yapıyorsanız yapın, yakın gelecekte hangi göreve talip olacaksanız olun bu ağaçların vebali sizin üzerinizdedir”