50 kişilik iş için 707 başvuru

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Toplum Yararına Çalışma Programa kapsamında Afyonkarahisar Belediyesinde çalıştırılmak üzere alınacak 50 kişi başvuru yapan 707 kişi arasından kura çekildi.

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Toplum Yararına Çalışma Programa kapsamında Afyonkarahisar Belediyesinde çalıştırılmak üzere alınacak 50 kişilik kontenjana 707 kişi başvurdu. Yoğun başvuru nedeniyle iş alınacak personel noter huzurundan yapılan kurayla belirlendi. Afyonkarahisar 6. Noteri Cemile Çot tarafından gerçekleştirilen kurada işe alınacak 50 kişi belirlendi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ndeki kurada ismi çıkan adaylar, gerekli evrakını teslim ederek 7 Şubat'ta iş başı yapacak ve 5 ay 29 gün süre ile çalışacak.

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