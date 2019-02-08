MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen sağlık hizmetleri ile geride kalan 4 yılda 50 bin 148 hastaya ulaşıldı.

Kent genelinde hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanında da önemli hizmetlere imza attı. Bu kapsamda Evde Bakım Birimi ekipleri, 2017 Kasım ayından bu yana doktor muayenesi, yara pansumanı, sonda değişimi, enjeksiyon, psikolojik destek, fizik tedavi, kişisel bakım ve ev temizliği gibi 13 bin 701 farklı hizmet verdi. Gezici göz, diş ve kalp sağlığı tarama araçları ile ilçelerde sağlık ulaşımının zor olduğu köy ve mahallelerde toplamda 19 bin 468 vatandaşa ulaşıldı. Yine belediye ekipleri tarafından 6-10 yaş arası öğrencilere doğuştan gelen ritim bozukluklarının tespitine yönelik EKG cihazları ile kalp taraması yapılıyor. 20 bin öğrenciye kalp taraması gerçekleştirdi. EKG'si çekilen çocukların bin 30'u kontrol amaçlı hastaneye çağırılırken, 189 çocukta patolojik bulguya rastlanarak erken teşhis yapıldı.

Tüm bu hizmetlerle birlikte 2014-2014 yılları arasında 50 bin 148 hastaya sağlık hizmeti sunulmuş oldu.



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