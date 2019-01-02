5 Ocak için Türk Bayrağı Pozantı’dan yola çıktı

Onur Can BULAT/POZANTI, (Adana), ()- ADANA’nın 5 Ocak Kurtuluş Günü töreninde vilayet devir teslim sembolü olarak Vali Mahmut Demirtaş’a teslim edilecek Türk Bayrağı, Pozantı ilçesinden yola çıktı.

Adana’nın işgal yıllarında vilayet merkezi yapılan ve ilk vali seçiminin gerçekleştiği Pozantı’da, Kuvayı Milliye önderleri tarafından planlanan ve kurtuluş günü olan 5 Ocak 1922’de Ulu Camii ile Büyük Saat Kulesi arasına asılan tarihi bayrak, vilayet devir teslim sembolü olarak günümüze kadar bir gelenek halinde yaşatılmaya devam ediyor.

Pozantı’da her yıl “Atatürk’ün Mücahitlerinden Adana’ya” sloganıyla yapılan uygulamada, bir Türk Bayrağı 2-4 Ocak’ta Adana’ya gönderiliyor. İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Faaliyetleri Kafile Başkanı Hanifi Altun ve Spor Antrenörü Fatih Aydın ve İsmail Mutlu Demir gözetiminde bisikletleriyle Pozantı’ya gelen Yusuf Deliorman, Yasin Sapmaz, Serkan Işık, Mehmet Mert Çavuş ve Yusuf Talha Yardımcı adlı bisiklet sporcuları Türk bayrağını bu yıl da Pozantı Kaymakamlığı önünde yapılan törenle öperek teslim aldı. Türk Bayrağını sporcu gençlere teslim eden Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, "Milli iradeye daha çok ihtiyacımız olduğu şu günlerde sizin gibi vatanını seven ve bu al bayrağı göklerde taşıyacak gençlere çok ihtiyacımız var" dedi. Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Fatih Aydın nezaretindeki bisiklet takımı, Pozantı Kaymakamı Sarıdoğan’dan teslim aldığı bayrağı, 5 Ocak’taki kurtuluş törenlerinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş’a teslim edecekler.

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